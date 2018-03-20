Чиновников Сатки накажут за смерть мальчика, придавленного глыбой льда

В Челябинской области возбуждено второе уголовное дело по факту травмирования ребенка в ледовом городке.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 21 декабря в саткинском микрорайоне Западный. 11-летний мальчик решил покататься с недостроенной горки.

Школьник забрался на сооружение, но тут же сорвался и полетел вниз, в следующее мгновение на мальчика рухнула ледяная глыба.

С повреждениями внутренних органов ребенка доставили в местную больницу, откуда спустя несколько дней увезли в Челябинск.

Юного пациента прооперировали, однако спасти его не удалось. В начале января школьник скончался в детской областной клинической больнице.

Следственный комитет организовал проверку по факту падения ребенка с горы. В управлении благоустройства администрации города сразу после инцидента заявили, что ледовый городок не был достроен, открытие горок планировалось на 26 декабря.

Подозрения пали на подрядную организацию, заключившую с мэрией договор. В ходе проверки установлено, что площадка не была огорожена, поэтому ребенок без труда забрался на опасную конструкцию. В момент ЧП поблизости не оказалось и рабочих миасской компании, возводившей городок. По словам местных жителей, строители около недели не следили за недостроенными горками.

По факту гибели школьника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

«В рамках уголовного дела ставился вопрос о привлечении лиц, ответственных за строительство ледового объекта, – пояснил РИА «Новый День» прокурор Сатки Дмитрий Сумский. – Однако по итогам мартовского совещания, проведенного в прокуратуре района, и результатам проверки жалобы родителей ребенка поставлен вопрос об уголовном преследовании должностных лиц, отвечающих за безопасное возведение ледовых сооружений».

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ – «Халатность» в отношении сотрудников МКУ «Управление по благоустройству администрации Саткинского района». Личности чиновников пока не раскрываются в интересах следствия.

В ходе расследования установят все обстоятельства произошедшего, будет дана уголовно-правовая оценка действиям строителей и заказчиков ледового городка. Производство предварительного следствия поставлено прокуратурой на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.03.18

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