28 марта на Южном Урале взвоют сирены

В преддверии паводка в Челябинской области проверят комплексную систему экстренного оповещения населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единовременное включение электросирен в городах и селах Южного Урала запланировано на 28 марта.

В Челябинске единый сигнал «Внимание всем!» прозвучит в течение 5 минут в период с 12 до 15 часов.

Напомним, техническая проверка сирен проводится ежегодно.

Единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, крупномасштабных аварий, катастроф, при угрозе стихийного бедствия или военных действий.

Услышав сирены, необходимо немедленно включить радиоприемник или телевизор и прослушать информационное сообщение. Тех, кто находится на улице, в транспорте, в общественных местах, обычно оповещают сотрудники пожарной охраны, полиции, и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.

Отметим, в рамках подготовки к весеннему половодью специалисты проведут взрывные работы на реках Варненского, Ашинского и Брединского районов (реки Сим, Берсуа и Нижний Тогузак), займутся распиловкой и чернением льда на реке Уй в Троицке и реке Сим в Ашинском районе.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.03.18

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