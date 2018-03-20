Челябинцы выйдут на пикет против мусорного полигона в Полетаево

В Челябинске пройдет массовый пикет в защиту Шершневского водохранилища.

Как сообщили РИА «Новый День» в общественном центре «Большой Челябинск», уведомление о проведении акции протеста накануне подано в администрацию города. Мероприятие пройдет в субботу, 24 марта, с 14 до 16 часов в сквере на перекрестке улиц Доватора и Воровского.

Организаторы акции планируют проинформировать население о крайней опасности размещения полигона в окрестностях Полетаево. Прохожим будут раздавать информационные листовки с указанием возможного вреда окружающей среде, инфраструктуре города и здоровью жителей субстратом, образуемым вследствие разложения поступаемых на полигон отходов.

Заявленное количество пикетчиков – 20 человек.

Также во время акции протеста проведут серию одиночных пикетов по периметру сквера Андреевского и соберут подписи за запрет строительства полигона ТБО. По мнению общественников, перенос челябинской свалки грозит оставить без питьевой воды 1,5 миллиона человек.

Напомним, челябинскую городскую свалку планируют закрыть уже в текущем году. Дальнейшие работы по рекультивации полигона ТБО активизируют в рамках подготовки к проведению в южноуральской столице саммитов ШОС и БРИКС. Так, в территориальную схему размещения отходов в качестве места переработки челябинского мусора уже включен построенный в 2014 году полигон в окрестностях села Полетаево. Местные жители выступили категорически против складирования отходов, а сельский депутат обратилась с иском к региональному министерству экологии в Челябинский областной суд.

Главная претензия эко-активистов сводится к тому, что по соседству от полигона располагается река Миасс, впадающая в Шершневское водохранилище. Опасность размещения в данном месте полигона подтвердили и эксперты Нижнее-Обского водного управления. По данным экспертов, свалка не должна была появиться на участке, где слишком близко к поверхности залегают грунтовые воды. В случае подтопления вся грязь уйдет в почву, а затем всплывет в Шершнях.

В свое оправдание авторы территориальной схемы обращения с отходами – представители Министерства экологии Челябинской области заявляют, что полигон в Полетаево рассматривается как временный вариант размещения челябинского мусора, складировать отходы там планируется не более полутора лет.

Челябинск, Юлия Димова

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