В Челябинске лихач на иномарке сбил пятиклассниц на «зебре»

В Челябинске две школьницы попали под колеса легковушки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня около 15 часов возле дома 16-«в» по улице Доватора. По данным очевидцев, девочки 11 лет переходили дорогу по «зебре», когда их сбил водитель автомобиля Pontiac.

В результате происшествия пятиклассниц с различными травмами госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.03.18

Южноуралец, набросившийся на полицейских с ножом, отправится в колонию. / Дело активиста «Стоп-ГОКа», поджегшего вязанку дров РМК, передано в суд. / Челябинцы выйдут на пикет против мусорного полигона в Полетаево. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»