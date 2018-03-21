Южный Урал – полигон отходов: экономика региона будет развиваться по инерционному сценарию

Южноуральские власти представили стратегию социально-экономического развития на ближайшие 17 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день Южный Урал на фоне других регионов по объемам валового регионального продукта и производимой сельхозпродукции, по данным минэкономразвития, занимает лидирующие позиции.

Однако удельные экономические показатели – индексы промышленного производства и ВРП на душу населения, а также среднедушевые доходы в области значительно ниже средних по России.

По данным замминистра экономического развития Челябинской области Натальи Лугачевой, внешнеполитические факторы и перманентные изменения мировой экономики одинаково влияют на все регионы, где доминирующую позицию в структуре ВРП занимает обрабатывающая промышленность.

Среди отрицательных факторов, сдерживающих развитие Челябинской области, эксперты называют текущее состояние экологии в регионе.

«Если мы ничего не будем менять в создаваемом документе, мы будем развиваться по инерционному сценарию. Это тот путь, который на сегодняшний день имеет Челябинская область.

В этом сценарии основным источником роста остается сырье, размещение опасных видов производств и утилизация промышленных отходов, в том числе, завозимых с других территорий», – отметила г-жа Лугачева.

По мнению областных властей, стратегия социально-экономического развития до 2035 года призвана решить эту проблему. «Мы не хотим быть регионом-полигоном, где будут продолжать хоронить промышленные отходы, опасные производства. В этом случае доминирующую роль займут промышленные корпорации, а единственной возможностью привлечения людей для заселения на территорию полигона станет высокая заработная плата», – добавила г-жа Лугачёва, признав, что по уровню зарплат Южный Урал сегодня не конкурентоспособен.

По мнению разработчиков стратегии, необходимо сделать упор на развитии системы профессионального образования, работе с талантливыми людьми и предоставлении высокопроизводительным рабочих мест.

Впрочем, с отраслевыми направлениями, которые необходимо развивать, авторы документы пока не определились.

Отметим, в качестве основного и показателя социально-экономического развития Челябинской области эксперты выбрали индекс развития человеческого потенциала, измеряемый на основе уровня жизни, ее продолжительности и уровня образованности населяющих территорию жителей.

По итогам 2016 года Южный Урал занимал 30-е место по индексу человеческого развития среди российских регионов.

Согласно базовому прогнозу социально-экономического развития, к 2035 году регион сохранит свои позиции, а темпы роста ВРП не превысят 1,5%-2%. В этом случае разрыв между Челябинской областью и регионами-лидерами увеличится, что грозит существенным миграционным оттоком.

Средняя производительность труда в Челябинской области в денежном выражении составляет 710 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге она достигает 1 миллиона 160 тысяч рублей, в Германии – 70 тысяч евро.

Целевой сценарий, по признанию чиновницы, очень амбициозный: темпы роста ВРП в нем заложены на уровне 6%. Разработчики программы считают, что это единственный способ конкурировать с другими территориями по качеству жизни.

Заслушав доклад замглавы минэкономразвития Челябинской области, депутаты Заксобрания поинтересовались о стоимости реализации масштабных проектов и источниках финансирования.

По подсчетам парламентариев, для воплощения стратегии социально-экономического развития в жизнь необходимо удвоить или даже утроить объемы заложенных в бюджете средств.

На это чиновница ответила, что прибегать к дешевым заимствованиям из федерального бюджета, чтобы вкладывать в инфраструктурные и другие проекты, губернатор Челябинской области не намерен. «Развитие подразумевает наличие собственных средств. Есть деньги, значит, развиваемся. Если нет, для этого у нас предусмотрен инерционный сценарий», – заявила г-жа Лугачева.

Еще один вопрос касался возможности повышения бюджета внутренними ресурсами. На него докладчица толком не ответила, заявив, что понимание по бюджетному прогнозу на долгосрочный период пока не сформировано, а разницу в объемах предусмотренных и необходимых денежных средств должно покрыть государственное частное партнерство.

«Задачи понятны, денег нет», – подытожил вице-спикер Заксобрания Челябинской области Юрий Карликанов, порекомендовав замминистру все же склонить губернатора к федеральному займу.

Челябинск, Юлия Димова

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