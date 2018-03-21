Власти Челябинска не разрешили общественникам проводить пикет

Мэрия Челябинска отказала общественникам в проведении пикета против переноса городской свалки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественный центр «Большой Челябинск» получил ответ на поданное уведомление о проведении акции протеста в сквере Андреевского

24 марта.

Напомним, в ходе пикета порядка 20 участников планировали раздать прохожим информационные листовки об опасности складирования бытовых отходов в окрестностях села Полетаево, влиянии субстрата, образуемого при разложении мусора, на качество питьевой воды в Шершневском водохранилище, являющегося главным источником водоснабжения для 1,5 миллиона человек.

Также эко-активисты надеялись организовать сбор подписей против строительства нового полигона в пригороде Челябинска, пытаясь успеть до окончания судебного разбирательства по иску местных жителей к минэкологии Челябинской области.

Но, несмотря на масштабность проблемы, челябинские власти заявили, что площадка для проведения акции протеста на перекрестке улиц Доватора и Воровского в указанный день занята.

Отметим, в утвержденном правительством региона «Перечне единых специально отведенных мест для обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений» в Челябинске значатся: площадка у памятника Ленину на Алом поле, летняя эстрада в ЦПКиО имени Гагарина, танцевальная веранда в парке имени Тищенко, площадка у сцены в сквере имени Колющенко.

«Я попытался договориться о проведении массового пикета на Алом поле, однако мне ответили, в это время вообще все площадки в городе заняты», – рассказал организатор пикета Юрий Черкасов.

В ближайшую субботу общественник намерен провести в сквере Андреевского одиночный пикет. «Благо, манишка есть, плакаты по теме полигона ТБО и сохранения Шершневского водохранилища заказаны и напечатаны, информационные листовки готовы. У кого есть желание встать в одиночный пикет в 50 – 100 метрах от меня, присоединяйтесь! Только так, меняя, в зависимости от складывающихся обстоятельств, формы протеста и способы его выражения, мы победим».

Черкасов добавил, что в понедельник намерен обратиться в мэрию с повторным уведомлением о проведении массового пикета против полигона ТБО в Полетаево. Если чиновники вновь откажут в проведении акции, он будет отстаивать свое право в суде.

Челябинск, Юлия Димова

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