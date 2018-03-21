Двое южноуральцев насмерть замерзли по пути на работу

Жители Верхнеуральского района насмерть замерзли, заблудившись в поле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, тела мужчины и женщины обнаружены накануне вечером в окрестностях поселка Кидышевский.

В ходе доследственной проверки установлено, что в злополучный вечер, перебрав алкоголя, пара возвращалась на работу в фермерское хозяйство, расположенное в 10 километрах от населенного пункта, однако сбилась с пути. По предварительным данным, селяне погибли от сильного переохлаждения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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