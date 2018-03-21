Вода в кранах южноуральцев не отвечает санитарным нормам

В муниципалитетах Челябинской области отмечены проблемы с водоснабжением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объемы финансирования государственных программ, направленных на обеспечение населения питьевой водой, колоссальны.

Только за прошедший год потрачено 121,2 миллиона рублей, в том числе на строительство очистных сооружений канализации и геодезические изыскания по строительству водозабора в Верхнем Уфалее. Модернизирована система очистки и сетевого канализационного хозяйства в Кусинском районе и Карабаше, начаты работы по проектированию очистных сооружений канализации в селе Уйское. Кроме того, проведен капремонт 100 водопроводных насосных станций и 29 канализационных станций, заменено почти 160 километров ветхих водопроводных сетей и свыше 44 – канализационных.

Согласно отчету регионального минстроя, запланированные индикативные показатели программы «Чистая вода» выполнены в полном объеме: потребители обеспечены качественной питьевой водой.

В то же время региональное управление Роспотребнадзора отмечает катастрофические проблемы с водоснабжением в ряде городов и районов.

Доля проб воды, не соответствующих установленным требованиям по санитарно-химическим показателям, из водопроводов централизованного водоснабжения в 2017 году составила 14,7%, по микробиологическим – 3,7%.

В распределительной сети централизованного водоснабжения выявлено 13,9% не отвечающих гигиеническим нормативам, из них 4,5% относится к микробиологическим.

Отметим, всего в области эксплуатируется 814 систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Наиболее остро вопрос с водой стоит в Нязепетровском, Агаповском, Каслинском, Кизильском, Троицком районах, а также в Златоусте, Карабаше, Троицке и Южноуральске.

Кстати, Нязепетровский район вошел в число территорий, где не организованы зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Еще более полусотни неухоженных объектов располагаются в Красноармейском, Еткульском, Чесменском, Увельском районах, а также в Пласте.

Эксплуатируемые на территории Челябинской области очистные сооружения водопровода не оснащены системами обеззараживания от вирусного загрязнения, поэтому особо важно принятие своевременных мер по предотвращению загрязнения питьевых источников в паводковый период, отмечают представители Роспотребнадзора.

Так, в 2017 году из 416 исследованных на вирусы проб воды, в 10 случаях, зафиксированных в Коркино, Касли, Магнитогорске, Челябинске, Сатке и Аше обнаружена РНК ротовируса. В пробе, взяток в питьевом источнике Златоуста присутствовала РНК энтеровируса.

Челябинск, Юлия Димова

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