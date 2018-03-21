В мясе южноуральских кур нашли бактерии и антибиотики

Россельхознадзор поставил на усиленный контроль производство мяса в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, в феврале текущего года нарушения выявлены в работе двух мясоперерабатывающих предприятий, включенных в реестр Таможенного союза, – ООО «Концерн Митмонд» и ООО «Уральская мясная компания».

В первом случае в ходе анализа установлено, что пробы свежемороженой говядины и свинины не соответствуют микробиологическим показателям.

Продукция второго предприятия поставлена на контроль по результатам пищевого мониторинга, проведенного в Калининграде. Не прошел проверку полуфабрикат – бедро куриное, замороженное Кунашакской птицефабрики, входящей в ООО «Уральская мясная компания». В срок с 12 марта по 13 июня предприятие обязано сдать на анализ еще 10 проб мяса.

Под пристальным вниманием оказалась и продукция ЗАО «Уралбройлер», в составе которой обнаружены опасные бактерии Listeria monocytogenes. Исследования субпродуктов проводились 12 марта в Кемерово.

А специалисты Россельхознадзора в Омске 2 марта отобрали пробы продукции ООО «Равис – птицефабрика Сосновская». Исследования показали, что мясо птицы содержат хинолоны, относящиеся к группе антибиотиков.

Производителям кур, не отвечающих установленным требованиям, грозит проверка. Уже известно, что птицефабрики вслед за производителями свинины и говядины будут поставлены на усиленный лабораторный контроль.

Челябинск, Юлия Димова

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