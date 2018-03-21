В Челябинской области могут отменить плату за капремонт

Южноуральские депутаты обсудили изменения в закон об организации проведения капремонта многоквартирных домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о приведении регионального закона в соответствии с поправками, принятыми Госдумой.

На федеральном уровне установлена обязанность государства по возмещению расходов и участию органов власти в капремонте домов, которые требовали починки и были включены в региональную программу капитального ремонта на момент приватизации квартир.

В ближайшее время будет выбран уполномоченный орган, установлен перечень работ по капремонту домов, начата инвентаризация объектов.

После этого депутаты планируют разработать механизмы возмещения расходов собственникам жилья.

Если, к примеру, многоквартирный дом уже отремонтировали по программе капремонта за деньги жильцов, владельцев могут освободить от дальнейшей платы. В случае, если были заменены отдельные конструкции, потребителям обещают снизить ежемесячный платеж.

Кроме того, депутаты обсудили поправки в жилищный кодекс РФ, касаемые сроков возникновения обязанности по уплате взносов на капремонт. Данный период исчисляется 8 месяцами с момента включения объекта в перечень домов.

Ко всему прочему, изменился минимальный размер фонда капремонта многоквартирных домов, формируемый на спецсчетах. Ранее требовалось собрать 100% платежей, после внесения поправок порог снизился до 50%.

В свою очередь, установка общедомовых приборов учета при проведении капитального ремонта в новом законе не предусмотрена. Соответствующие поправки депутаты Заксобрания Челябинской области рассмотрели отдельным вопросом.

В соответствии с ФЗ-261 ответственность по установке счетчиков возлагается на ресурсоснабжающую организацию.

Данный факт возмутил одного из членов комитета по строительной политике. «Получается, мы сами себе противоречим. Повысить энергоэффективность и снизить потребление домов – прямая задача капремонта. Мы же говорим о том, что не будем ставить приборы учета и следить за этим не будем. Сама мысль неправильная», – заявил гендиректор «Союза строительных компаний Урала и Сибири» Юрий Десятков. Его поспешил прервать вице-спикер ЗСЧО Юрий Карликанов, заявив, что этот вопрос глубоко проработан на рабочей группе при обсуждении финансовой устойчивости 30-летней программы капремонта.

Тогда г-н Десятков напомнил членам комитета, что область может получить дополнительно 5 миллионов рублей на объект, если докажет эффективность экономии средств. В ответ вице-спикер упрекнул парламентария в поверхностном изучении данного вопроса и предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны. С какой именно, г-н Карликанов не уточнил.

Челябинск, Юлия Димова

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