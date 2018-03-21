Родные таксиста, найденного на дне реки, обвиняют полицейских в убийстве

Следователи проверяют обстоятельства гибели южноуральского таксиста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 41-летний уроженец Дагестана, отец пятерых детей, работавший водителем в Карталах, бесследно пропал 10 марта.

По словам очевидцев, незадолго до исчезновения таксист выпивал в кафе с коллегами, а после отправился ночевать к родственнику.

По одной из версий, в пьяном виде мужчина перепутал квартиру и стал ломиться к соседям.

Перепуганные жильцы позвонили в дежурную часть. На вызов прибыли полицейские. Больше водителя живым не видели.

Спустя четыре дня труп таксиста обнаружили в полынье реки недалеко от поселка Центральный Карталинского района. Судмедэксперты установили, что у погибшего была сломана рука, нога, ребро и шейные позвонки.

Родные таксиста уверены, что к убийству причастны прибывшие по звонку соседей полицейские.

Семья уже записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в загадочной гибели Рамзана Гасанова. По словам родных, имеются свидетели, видевшие, как полицейские избили мужчину, затеявшего драку с сотрудниками МВД, затем затолкали его в патрульный автомобиль и уехали.

В настоящий момент по факту гибели водителя проводится доследственная проверка. По данным регионального СК, смерть мужчины наступила в результате утопления в воде.

К расследованию инцидента подключился и областной полицейский главк. В отношении сотрудников МВД, прибывших на вызов, проводится служебная проверка. Ситуация поставлена на личный контроль начальника ГУ МВД России по Челябинской области Андрея Сергеева.

Челябинск, Юлия Димова

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