В «Челябинские тепловые сети» нагрянули силовики

В офисе муниципального предприятия Челябинска проходят обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперативные мероприятия сегодня с утра начались в офисе МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». Выемкой документов занимаются сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.

По некоторым данным, обыски связаны с расследованием уголовного дела о получении взятки должностным лицом из числа руководства предприятия.

В пресс-службе полицейского главка факт обысков не подтверждают, однако и не опровергают.

Официальный комментарий представители МВД пообещали предоставить позднее.

Отметим, ранее МУП «ЧКТС» уже фигурировал в деле бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова.

Напомним, экс-главу городской администрации обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2012 по 2015 годы чиновник похитил не менее 340 миллионов рублей со счетов муниципального предприятия, занимающегося поставками тепловой энергии.

30 сентября 2017 года Центральный районный суд отправил подследственного в СИЗО. Для обеспечения исполнения возможного приговора наложен арест на 60 объектов недвижимости бывшего сити-менеджера.

Спустя два месяца бывшего чиновника выпустили из-под стражи. По данным источников в правоохранительных органах, г-н Давыдов пошел на сделку со следствием.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.03.18

22 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: гостоп – мы подошли из-за угла…. / «Авто» уступил «Белым медведям» в первом матче 1/4 Кубка Харламова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»