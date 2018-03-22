40 млн в валюте: главный инженер МУП «ЧКТС» задержан за взятку

Следователи объяснили интерес силовиков к МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня с утра сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области нагрянули с обысками в муниципальное предприятие в рамках уголовного дела по факту получения взятки должностным лицом.

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области уточнили, что фигурантом уголовного дела стал главный инженер коммунального предприятия.

По версии следствия, в 2017 году сотрудник МУПа получил от представителя коммерческой структуры взятку на общую сумму свыше 460 тысяч рублей в обмен на беспрепятственный прием работ по заключенным контрактам.

В ходе обысков у подозреваемого изъято более 40 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, для их устранения и профилактики будет внесено представление.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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