В общежитии Троицка во время капремонта обрушился потолок

Жильцы аварийного дома в Троицке пожаловались на бездействие властей в эфире «Первого канала».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о двухэтажном общежитии, где живут более 20 семей. В телепрограмме Александра Гордона «Мужское/Женское» собственник одной из комнат рассказал о ЧП, произошедшим два месяца назад.

Тогда в одной из комнат обрушился потолок: огромные куски штукатурки разбили телевизор и повредили мебель. К счастью, в момент обрушения дома никого не оказалось.

Вернувшись в помещение, местный житель первым делом отправился в управляющую компанию, расположенную в соседнем доме. Собственник потребовал составить акт об обрушении, но коммунальщики выдавать документы сначала отказались, а затем заявили, что якобы 10 лет назад дом хотели признать аварийным, но жильцы этому воспротивились.

Отметим, что потолок в общежитии, расположенном в поселке ГРЭС, осыпался сразу после того, как строители приступили к капремонту. В перечне работ значился ремонт кровли, фасада и установка евроокон.

«Как только рабочие стали убирать с крыши утеплитель, шлак и голубиный помет, по потолкам пошли трещины. Мы написали жалобу в прокуратуру, предупредив о возможном обрушении, однако наши опасения оставили без внимания. В итоге, когда на крышу стали поднимать керамзит, доски и шифер, потолок осыпался», – рассказывает хозяин злополучной квартиры.

По какой причине в доме, построенном еще в 1953 году и ни разу с тех пор не отремонтированном, не провели экспертизу, чтобы установить, подлежит ли он сносу или капитальному ремонту, на данный момент неизвестно.

В администрации Троицка решать проблему аварийного дома не торопятся, перекладывая ответственность на строителей. По данным начальника управления по архитектуре и строительству Вадима Германа, ранее возглавлявшему управление ЖКХ администрации города, подрядная организация, выигравшая конкурс, объявленный регоператором, «допустила определенные недочеты» при проведении ремонта, вследствие чего произошло обрушение штукатурного слоя и провисание потолка. Речь идет о специальных строительных мостиках, которые строители, якобы, не использовали, разгуливая по крыше.

Чиновник добавил, что обрушение могло произойти и в результате ненадлежащего обслуживания многоквартирного дома, а это уже прямые обязанности управляющей компании.

Впрочем, брать на себя ответственность за случившееся ни одна из сторон не собирается. Не решается вопрос и о предоставлении жильцам аварийного дома временного жилья. «Управляющая компания предлагает мне голову закрывать этими актами и бумажками, а тут реально жить страшно», – возмутился в эфире ток-шоу хозяин квартиры, где обрушился потолок.

Челябинск, Юлия Димова

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