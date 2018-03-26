На Южном Урале зафиксированы случаи свиного гриппа

В Миассе лабораторно выявлены 2 случая свиного гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе оценивается как неэпидемическая. За 12 неделю года (с 19 по 25 марта) зарегистрировано 32 тысячи 375 случаев ОРВИ, показатель составил 98 заболевших на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 1%.

Рост заболеваемости отмечен преимущественно за счет детей 3-6 лет (на 11%), среди детей до 2 лет и школьников отмечено снижение на 3%, взрослых – 2%. Уровень заболеваемости ниже порогового на 1%.

Рост заболеваемости отмечен в 17 муниципальных образованиях области, в том числе в Челябинске на 8%.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А H1N1/pdm2009, А H3N2 и В, парагриппа, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекции.

В Саткинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Верхнеуфалейском, Октябрьском, Миасском, Златоустовском, Копейском, Коркинском, Сосновском, Еткульском, Увельском муниципалитетах сохраняются карантинные мероприятия и задействованы комплексные планы по борьбе с гриппом

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ по состоянию на 26 марта приостановлен учебный процесс в 8 классах 8 школ и 3 группах 3 детских садов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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