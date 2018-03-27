Многодетный южноуралец оштрафован на полмиллиона за продажу водки

В Челябинской области многодетный отец попался на продаже контрафактного спиртного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Октябрьского райсуда, 46-летний местный житель признан виновным в хранении, перевозке и сбыте немаркированной алкогольной продукции.

Установлено, что с 2016 года на протяжении полутора лет знакомые привозили мужчине оптовыми партиями казахстанскую водку. Товар южноуралец хранил у себя дома, за что ежемесячно получал от бутлегеров деньги. Также ему было разрешено самостоятельно продавать алкоголь, а вырученные за продажу деньги оставлять себе.

В ходе обысков в доме жителя Октябрьского района обнаружили около 10 тысяч немаркированных бутылок стоимостью более 2,3 миллиона рублей.

В судебном заседании мужчина признал вину лишь частично, при этом указал, что стоимость изъятой у него водки значительно ниже той, которую определило следствие.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел положительные характеристики, наличие у подсудимого на иждивении малолетнего ребенка и несовершеннолетних детей, состояние здоровья и участие в благотворительности.

Суд назначил южноуральцу наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

Челябинск, Юлия Димова

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