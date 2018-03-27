Снег с дождем и сильный ветер: на Южном Урале портится погода

В Челябинскую область возвращаются метели.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в ближайшие дни на территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега, слабые метели, налипание снега на провода, на отдельных участках дорог – гололедица.

Кроме того, синоптики прогнозируют сильные перепады дневных и ночных температур – от -11 °C ночью 28 марта до +5°C днем.

Переменный ветер будет дуть со скоростью 6 – 11 метров в секунду, отдельные порывы достигнут 18 м/с.

В ночь на четверг столбики термометров застынут на отметке -2°C, а днем, наоборот, похолодает до -3°C.

В Челябинске сегодня осадков не предвидится. Днем +4°C, +6°C, ночью -6°C, -8°C. В среду и четверг синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и мокрый снег, температура воздуха днем будет близка к нулю.

В выходные, по данным портала Gismeteo, ночью похолодает до -12°C, осадки сохранятся.

Челябинск, Юлия Димова

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