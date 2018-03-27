Сотрудник ДПС разбил голову автоледи

В Челябинской области автоинспектора обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 286 УК РФ стал инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД Златоуста.

Инцидент произошел 17 февраля. Дорожный полицейский остановил автомобиль с предположительно пьяной женщиной за рулем. По версии следствия, при проверке документов сотрудник Госавтоинспекции грубо толкнул автоледи, та упала и ударилась головой об асфальт. Пострадавшую с сотрясением мозга доставили в больницу. Впоследствии местная жительница обратилась с заявлением в полицию. Инспектора ДПС задержали.

В настоящий момент решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

В ГУ МВД РФ по Челябинской области сообщили, что факт превышения должностных полномочий выявлен сотрудниками службы собственной безопасности.

«Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В настоящее время водворен в изолятор временного содержания, – заявили в ведомстве. – В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а к его руководителям будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности».

Челябинск, Юлия Димова, Ольга Арсентьева

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