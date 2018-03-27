По факту обнаружения новорожденного в мусоре возбуждено уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели новорожденной девочки.

Как уже сообщал «Новый День», мертвого младенца в мусорном контейнере 24 марта обнаружили жители одного из дома на Шоссе Металлургов. На место происшествия выехала полиция. Обсуждая жуткую находку в соцсетях, горожане предположили, что младенца сразу после родов выбросили на помойку, где он и замерз.

По факту гибели ребенка была организована проверка, по ее итогам следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 106 УК РФ – «Убийство матерью новорожденного».

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области уточнили, что личность подозреваемой пока не установлена. В настоящий момент проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства и мотивы убийства. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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