В Челябинске автобус насмерть сбил девушку

В Челябинске автобус не пропустил пешехода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария с участием общественного транспорта произошла сегодня днем в Тракторозаводском районе.

«Только что на остановке «Почта» по улице Хохрякова автобус №14 сбил человека. Скорая приехала быстро. Пострадавшего увезли. Видел из окна, не могу сказать мужчина или женщина. Крови много», – сообщил в соцсетях местный житель.

Другие очевидцы уточнили, что водитель ПАЗа сбил девушку. «Мы только что мимо ехали, прям на пешеходном лужа крови и в ней наушники, жуть такая», – написала в соцсетях горожанка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области информацию о случившемся подтвердили, отметив, что в результате аварии 20-летняя челябинка скончалась. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства гибели пешехода.

Челябинск, Юлия Димова

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