Хоррор по-челябински: упавшая с КаМАЗа труба проткнула легковушку (ВИДЕО)

В Челябинске иномарку придавило многотонным грузом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожный инцидент произошел сегодня около полудня на Копейском шоссе в районе перекрестка с улицей Трубников.

Chevrolet Lanos двигался в среднем ряду, когда внезапно на машину рухнула огромная труба. В результате ЧП у иномарки разбито заднее стекло, повреждена крыша.

Очевидцы происшествия опубликовали фотографии и видеос места аварии в соцсетях

Судя по снимкам, плохо закрепленная труба вылетела с полуприцепа КаМАЗа, ехавшего следом за легковушкой.

Горожане уже окрестили аварию новым «Пунктом назначения», вспомнив похожий эпизод в многосерийном фильме ужасов.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Между тем, на аварийном участке образовалась огромная пробка. На место выехали сотрудники ГИБДД.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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