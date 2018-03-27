«Полквадрата на человека»: Челябинск оказался в «хвосте» рейтинга городов по вводу жилья

Челябинск не попал в ТОП городов по обеспеченности населения жильем. Такие данные представили аналитики портала недвижимости ЦИАН, изучив объемы ввода жилых квадратов с 2010 по 2016 годы в крупнейших городах России.

Как уже сообщал «Новый День», 1 марта в послании к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что к 2025 году 5 миллионов семей ежегодно должны получить возможность улучшить жилищные условия. Для этого необходимо увеличить объемы строительства с 80 миллионов квадратных метров до 120 миллионов в год. Однако на сегодняшний день из 48 крупнейших городов РФ страны лишь в 18 показатель ввода жилья превышает целевое значение из президентского послания.

Согласно результатам исследования, проведенного на основе данных Росстата, самые высокие показатели среди городов-миллионников продемонстрировал Ростов-на-Дону. В столице Ростовской области ежегодно вводится 1,42 «квадрата» недвижимости на человека, причем свыше 30% занимает индивидуальное жилищное строительство.

На второй строчке – Воронеж, где ввод жилья на человека составляет 1,18 квадратных метра в год. Тройку лидеров замыкает Новосибирск с показателем 1,04 «квадрата» на человека. Меньше всего жилья из расчета на душу населения строится в Москве (0,27 квадратных метра в год). В аутсайдерах рейтинга также значатся Нижний Новгород и Челябинск. В столице Южного Урала по итогам 2016 года на одного жителя приходится лишь 0,5 квадратных метра недвижимости. И если в Москве данный показатель за шесть лет вырос на 91%, то в Челябинске динамика ввода жилья по отношению к аналогичному показателю 2010 года составила всего 2%.

В ТОП-5 лидеров среди городов с населением менее 1 миллиона человек вошли Краснодар, Тюмень, Калининград, Липецк и Саратов. Минимальный объем подушевого ввода жилья зафиксирован в Иваново, где по сравнению с 2010 годом показатель снизился на 27%.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.03.18

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