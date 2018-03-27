После выборов президента прошло 9 дней: общественника обвиняют в хулиганстве за попытку организовать экологический пикет

Челябинские власти пытаются засудить организатора серии одиночных пикетов против переноса городского полигона ТБО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о вопиющих фактах нарушения конституционных прав представителями власти рассказал в соцсетях руководитель общественного центра «Большой Челябинск».

«Вчера с помощью полиции Советского района я был вызван в Советский районный суд, – написал общественник Юрий Черкасов. – Судья сообщил, что администрация Челябинска выдвинула против меня обвинения по статье 20.1 КОАП «Мелкое хулиганство». При этом к моменту начала заседания с материалами дела я не был ознакомлен, воспользоваться услугами защиты уже не представлялось возможным. Я попросил ознакомиться с материалами дела, и судья отвел мне на ознакомление 30 минут». Получив документы на руки, общественник выяснил, что все обвинение основано на событиях 20 марта и строится исключительно на заявлении администрации и показаниях охранника мэрии.

Напомним, неделю назад эко-активист подал в администрацию уведомление о проведении массового пикета 24 марта численностью не более 20 человек. Организаторы акции планировали проинформировать население об опасности размещения полигона отходов в окрестностях Полетаево: раздать прохожим информационные листовки с указанием влияния субстрата, образующегося вследствие разложения мусора на здоровье южноуральцев и качество воды в Шершневском водохранилище.

Однако администрация Челябинска отказалась согласовывать пикет, сославшись на то, что в указанный день все без исключения площадки города, вошедшие в «перечень единых специально отведенных мест для выражения общественных настроений», заняты. «В ответ я заявил, что подам на них в суд и, что в результате, они дождутся гораздо большего, и уже совсем не от меня, – рассказал Юрий Черкасов. – Видимо, это, а так же то, что я назвал действия администрации «недальновидными», и послужило причиной написанного заявления».

Уже будучи в суде, общественник попросил приобщить ответное заявление на выпад мэрии к материалам дела. В документе Черкасов отметил, что чиновники вышли далеко за правовые рамки. Впрочем, судья заявление подсудимого отклонил, «попросив обратить внимание, что не администрация подала в суд, а совершенно определенный полицейский чин, который рассмотрел заявление администрации.

Тогда эко-активист заявил о необходимости получить на руки копии материалов дела, а также о желании воспользоваться услугами адвоката. В итоге суд удовлетворил заявленные ходатайства: судебное заседание перенесли на 10 апреля.

Добавим: так и не добившись разрешения на проведение массового мероприятия, 24 марта общественник все же организовал одиночный пикет с требованием закрыть полигон ТБО в Полетаево на Кировке. Неподалеку от места проведения акции был организован сбор подписей против переноса городской свалки, там же активисты раздавали листовки.

Челябинск, Юлия Димова

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