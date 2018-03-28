Южному Уралу в 2018 году грозят серьезные природные катаклизмы

Челябинская область включена в число 30 регионов России, где в текущем году могут разразиться природные катаклизмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главной угрозой станут сильные ветра и град.

Прогноз опасных погодных явлений на 2018 год составлен Всероссийским центром мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МЧС России «Антистихия».

Отмечается, что число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф в последние годы растет, и это несет значительную угрозу для населения и экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали, сообщает РИА «Новости».

В России в зоне риска находятся 90 миллионов человек – это 60% населения. Экономический ущерб от разгула стихии может достигать 900 миллиардов рублей в год.

Главным риском в Челябинской области является ветер, порывы которого могут привести к обрыву линий электропередачи, повреждению зданий и сооружений, перебоям в работе транспорта и дорожных служб. Не исключены и ураганы.

Напомним, в июне 2014 года на палаточный лагерь, расположившийся на территории Ильменской турбазы в Миассе, обрушилась гроза. В это время там проходил традиционный Ильменский фестиваль. За 7 минут разгула стихии оказались повалены более 40 многовековых сосен, деревья падали на палатки с людьми и припаркованные автомобили.

В результате ЧП от удара молнии скончалась жительница Златоуста. Еще двух челябинских школьников в возрасте 7 и 10 лет насмерть задавили упавшие деревья. По официальным данным были госпитализированы 9 человек.

Специалисты так и не смогли определить, что привело к трагедии: «На Ильменке был не ураган, не смерч. Это было не совсем понятно что. На всех снимках видно, что некоторые деревья были поломаны, некоторые вывернуты с корнем», – заявила тогда заместитель руководителя по гидрометеорологии Челябинского Гидрометцентра Надежда Хитрякова.

В текущем году на Южном Урале так же возможны подтопления и град, что может привести к повреждению сельскохозяйственных культур.

Отметим, что Челябинская область стала единственным регионом УрФО, вошедшим в «список риска» центра «Антистихия».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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