Южноуральскому младенцу пробили голову телевизором

В Челябинской области упавший телевизор проломил голову годовалому малышу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несчастный случай произошел поздно вечером 27 марта недалеко от Кыштыма. Маленького мальчика с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга доставили в центральную городскую больницу родители.

Известно, что семья из Челябинска вместе с ребенком отдыхала в загородном доме на базе отдыха «Лесное поместье».

Перед сном малыш разыгрался и уронил на себя телевизор. Техника упала ему на голову, сообщает «Кыштымский рабочий». В настоящий момент пострадавший проходит лечение в отделении травматологии.

Сотрудники медучреждения сообщили о случившемся в полицию.

В ближайшее время инспекторам ПДН предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.03.18

Южноуральская полиция задержала фургон, набитый мигрантами. / К Земле несется огромный астероид. / Южному Уралу в 2018 году грозят серьезные природные катаклизмы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»