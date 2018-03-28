Челябинца задержали с «липовой» ксивой ФСБ и формой следователя

Жителя Челябинска задержали за использование поддельных удостоверений сотрудников силовых структур.

Как сообщил РИА «Новый День» помощник прокурора Тракторозаводского района Алексей Лежников, 33-летнего мужчину за рулем легковушки остановили инспекторы ГИБДД. При проверке документов водитель предъявил полицейским удостоверение сотрудника Следственного комитета. Те засомневались в его подлинности и вызвали на место оперативную группу.

В ходе осмотра автомобиля у челябинца изъяли травматический пистолет с патронами, нунчаки, биту, а также три удостоверения – сотрудника ФСБ, заслуженного тренера России и работника СК на его имя.

В квартире мужчины полицейские обнаружили наручники, металлический меч, муляж гранаты и форму представителя Следственного комитета.

По словам задержанного, он с детства любил фильмы про сотрудников правоохранительных органов, поэтому заказал форму силовика, несколько копий поддельных документов в Интернете и вклеил туда свои фотографии. Часть удостоверений мужчина хранил в бардачке автомобиля, якобы, чтобы отпугнуть похитителей и угонщиков, при этом уверял, что предъявил удостоверение следователя всего один раз – сотрудникам ГИБДД.

«По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» возбуждены два уголовных дела: по части 1 и части 3 статьи 327 УК РФ – «Подделка и использование удостоверений». Фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.

«В настоящий момент отрабатываются различные версии использования поддельных удостоверений. Следователи не исключают, что мужчина мог участвовать в различных криминальных схемах» – уточнил Алексей Лежников. Постановления о возбуждении уголовных дел в прокуратуре района признаны законными и обоснованными. Ход расследования поставлен на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.03.18

На ММК начали подготовку к монтажу оборудования новой аглофабрики. / Копейскому машзаводу не удалось оспорить 200-тысячный штраф за незаконные выбросы. / Южноуральскому младенцу пробили голову телевизором. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»