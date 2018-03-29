Челябинская школьница скончалась, попав под маршрутку

В Челябинске 15-летняя девочка, попавшая под маршрутку, умерла в больнице.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла вечером 14 марта в Тракторозаводском районе. 15-летняя школьница переходила дорогу по «зебре», когда на большой скорости в нее влетел водитель маршрутки №91. По словам очевидцев, сбитая девочка еле дышала, пульс не прощупывался.

Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. От полученных травм школьница впала в кому.

Две недели медики боролись за жизнь пациентки, не давая никаких прогнозов по поводу ее выздоровления. 29 марта челябинка, скончалась, не приходя в сознание.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП со смертельным исходом.

Отметим, водители маршрутных такси Челябинска все чаще фигурируют в полицейских сводках, в том числе в авариях с пострадавшими и погибшими.

Напомним, в минувший вторник водитель автобуса ПАЗ насмерть сбил молодую девушку. Горожанка также переходила дорогу по «зебре».

Челябинск, Юлия Димова

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