На Южном Урале пятикласснику пробили череп железной трубой

В Челябинской области проводится проверка по факту нападения на школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отдела полиции Южноуральска, вечером 25 марта в дежурную часть поступил звонок из городской больницы. Медики сообщили, что в приемный покой с закрытой черепно-мозговой травмой доставлен 11-летний мальчик.

Прибывшим по звонку полицейским ребенок пояснил, что неизвестный парень огрел его металлической трубой и скрылся.

Злоумышленника задержали: им оказался 20-летний местный житель. Юноша рассказала, что в тот вечер между ним и гулявшим на улице школьником произошел конфликт. В ходе разборок парень решил проучить незнакомого мальчугана и с размаху ударил его по голове тяжелым предметом. Впоследствии из больницы Южноуральска пострадавшего мальчика перевезли в отделение нейрохирургии челябинской детской больницы.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, по итогам проверки виновника обещают привлечь к ответственности.

Челябинск, Юлия Димова

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