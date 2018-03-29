Много жира и влаги: в Челябинской области булочки и хлеб пекут с грубыми нарушениями

В Челябинской области каждый четвертый производитель хлеба не соблюдает санитарные нормы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в 2017 году проведена проверка 177 предприятий пищевой отрасли, занимающихся производством, транспортировкой, хранением и реализацией хлеба и кондитерских изделий.

Инспекторы установили, что 26 субъектов предпринимательства (26%) нарушают закон в сфере технического регулирования, защиты прав потребителей и санитарных требований.

Для лабораторного контроля на предприятиях отобрано свыше 3 тысяч образцов кондитерской продукции и 1,2 тысячи – хлеба и хлебобулочных изделий. Исследования показали, что 20 проб мучных изделий не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В 154 случаях в хлебе обнаружен избыток влаги, а мякиш имел высокую кислотность. Еще 6 проб не прошли проверку по микробиологическим показателям.

При изучении образцов кондитерской продукции не соответствовали нормативам 60 образцов, из них 50 – по микробиологическим показателям, в 10 случаях превышена массовая доля жира и влаги.

Токсичных химических веществ, патогенной микрофлоры, ГМО и радиоактивных веществ в исследованных образцах не обнаружено.

По итогам проверки из оборота изъято 185 партий кондитерских изделий объемом 334 килограмма и 39 партий хлебобулочной продукции объемом 91 килограмм.

В отношении юридических и должностных лиц возбуждено 52 административных дела, также приняты решения о привлечении нарушителей к ответственности в виде штрафа на общую сумму 416 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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