Жительница Магнитогорска, заморозившая трехмесячную дочь, отделалась условным сроком

Жительницу Челябинской области осудили за гибель младенца в неотапливаемом доме.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в октябре 2017 года в одном из поселков Нагайбакского района. Жительница Магнитогорска поселилась в старом доме с двумя дочерьми: одной было два года, другой – три месяца. Спустя два дня женщина обнаружила младшую дочь в коляске без признаков жизни и сообщила о смерти ребенка в лечебное учреждение.

Согласно выводам судебно-медицинского исследования, девочка погибла от переохлаждения. На допросе хозяйка дома призналась, что с момента их заселения в помещении было холодно, поскольку она надлежащим образом не топила печь.

По факту причинения смерти по неосторожности Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ходе расследования также выяснилось, что еще до переезда мать избивала старшую дочь, плохо кормила девочку и не следила за ней. По итогам обследования врачи заключили, что малышка отстает в развитии.

Подозреваемой в непреднамеренном убийстве также предъявили обвинение в жестоком обращении с ребенком.

Нагайбакский районный суд признал женщину виновной по части 1 статьи 109 УК РФ и статьи 156 УК РФ. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящий суд.

Челябинск, Юлия Димова

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