В челябинском дворе неизвестные повредили 15 машин

В Челябинске хулиганы испортили колеса у полтора десятка машин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел минувшей ночью во дворе дома №112 по Комсомольскому проспекту. Утром собиравшихся ехать на работу владельцев легковушек ждал неприятный сюрприз – колеса у оставленных на ночь железных коней оказались проколоты.

По словам автомобилистов, пострадало не менее 15 припаркованных друг за другом легковушек.

Местные жители не исключают, что таким образом владельцы платных стоянок или автосервисов привлекают к себе клиентов.

Автолюбители обратились с заявлениями в полицию. На место происшествия выехала оперативная группа. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося, ведется опрос очевидцев.

Напомним, это далеко не первый случай повреждения машин в челябинских дворах. В 2016 году полиция задержала четверых парней, испортивших колеса у 16 автомобилей в Ленинском районе. Один из хулиганов, 20-летний студент техникума, тогда признался, что проколол и порезал шины из-за ссоры с подругой, предварительно выпив спиртного.

Челябинск, Юлия Димова

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