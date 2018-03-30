Предпринимательница предстанет перед судом за гибель мальчика в ледовом городке

В Челябинской области завершено уголовное дело по факту смерти 11-летнего школьника.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 21 декабря в Сатке. Мальчик катался с недостроенной горки, однако сорвался и полетел вниз. В следующее мгновение на ребенка рухнула ледяная глыба. С повреждениями внутренних органов школьника госпитализировали. Врачи прооперировали мальчика, однако спасти не смогли: в начале января он умер в больнице. В отношении подрядной организации, заключившей с мэрией договор на возведение ледового городка, возбудили уголовное дело. В ходе доследственной проверки установлено, что на момент ЧП ледовый городок не был достроен, при этом индивидуальный предприниматель не огородил площадку забором, поэтому ребенок без труда забрался на опасную конструкцию. Подрядчику предъявили сразу два обвинения – по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) и по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

«На основании проведенной комплексной строительно-технической экспертизы установлено, что работы по возведению ледового городка и горки были проведены с нарушением строительных норм, – уточнили в СК. – В этой связи, ребенок при падении с недостроенной горки получил смертельные травмы».

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Саткинский городской суд.

Напомним, в ходе расследования смерти школьника также ставился вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц администрации города, отвечающих за безопасное возведение ледовых сооружений. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности в отношении сотрудников МКУ «Управление по благоустройству администрации Саткинского района». Расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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