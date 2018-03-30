В Троицке оперативника по борьбе с коррупцией уличили во взяточничестве

В Челябинской области оперативника МВД подозревают в коррупционном преступлении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, факт получения взятки выявлен сотрудниками управления собственной безопасности с коллегами из УФСБ и Следственного комитета.

По версии следствия, в феврале 2018 года сотрудник полиции взял 100 тысяч рублей от торговца контрафактным спиртным, в отношении которого расследуется уголовное дело, за помощь и общее покровительство.

А 29 марта сам оперативник стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 290 УК РФ – «Получение должностным лицом взятки». В настоящий момент подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

В пресс-службе областного полицейского главка уточнили, что уличенный во взяточничестве сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В отношении его непосредственных руководителей проводится служебная проверка, по итогам которой они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.03.18

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