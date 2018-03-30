СК начал проверку по факту гибели женщины в челябинском роддоме

К расследованию гибели жительницы Челябинской области после кесарева сечения подключился Следственный комитет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, 29 марта после операции, проведенной во время родов, в одном из медучреждений Челябинска скончалась 35-летнаяя женщина.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины смерти пациентки, проводится судебно-медицинское исследование.

По некоторым данным, трагический случай произошел в областном перинатальном центре. Ранее сообщалось, что женщина родила здорового малыша, однако сама не оправилась от наркоза.

Знакомые погибшей утверждают, что кесарево сечение не было плановым: экстренная операция была назначена после того, как у роженицы отказали почки.

В рамках доследственной проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала, по результатам вскрытия будет вынесено процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.03.18

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