Инженера МУП «ЧКТС», обвиняемого во взяточничестве, выпустили из СИЗО

В Челябинске суд изменил меру пресечения инженеру МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

Как уже сообщал «Новый День», коммунальщик был задержан 22 марта по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков оперативники изъяли у инженера 40 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте. Следователи полагают, что главный инженер МУП получал деньги от представителей коммерческих структур в обмен на беспрепятственный прием работ по заключенным контрактам. Пока фигуранту предъявлено обвинение во взяточничестве на общую сумму 460 тысяч рублей, однако не исключено, что количество эпизодов, как и сумма взяток может возрасти.

23 марта по решению Центрального районного суда фигуранта уголовного дела поместили в СИЗО сроком на два месяца.

Следователь настаивал на избрании меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, в виду тяжести совершенного преступления, давления на свидетелей, а также с целью воспрепятствовать планам инженера уехать в Чехию. По данным гособвинителя, семья коммунальщика уже перебралась в Европу, сам он оформлял вид на жительство в Чехии: намеревался приобрести там недвижимость и открыть бизнес.

«В областной суд постановление обжаловал адвокат обвиняемого, просил изменить избранную меру пресечения на домашний арест», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда.

По итогам рассмотрения материалов досудебного производства суд постановил выпустить инженера МУП «ЧКТС» из-под стражи и отправил его под домашний арест до 22 мая.

Челябинск, Юлия Димова

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