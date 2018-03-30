Чиновники 7 лет отправляли сироту в наркопритон

В Челябинске суд обязал чиновников обеспечить сироту жильем.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области, бывшая воспитанница детского дома 7 лет добивалась положенных по закону «квадратов».

После выпуска из соцучреждения девушке негде было жить: старенький родительский дом в поселке Чурилово к тому моменту оказался полностью разрушен.

Сирота обратилась за помощью к городским властям, написав заявление о создании межведомственной комиссии и обследовании жилого дома. Однако чиновники оставили обращение челябинки без ответа.

Тогда девушка пожаловалась на отсутствие жилья уполномоченному по правам ребенка. Летом 2011 года комиссия обмудсмена провела проверку доставшегося ей по наследству имущества.

Тогда же выяснилось, что в ветхий дом нередко заглядывают асоциальные элементы, в комнатах валяются бутылки и шприцы. «Избушку используют как наркопритон», – заявил тогда детский обмудсмен Маргарита Павлова.

По итогам обследования специалисты заключили, что сирота нуждается в получении жилья вне очереди. Результаты осмотра были направлены в прокуратуру Тракторозаводского района. Представители надзорного ведомства в интересах челябинки обратились с иском в суд.

В феврале 2012 году состоялось судебное заседание, в ходе которого суд частично удовлетворил требования прокурора, обязав чиновников определить, пригоден ли дом для проживания.

Выступая в процессе, представитель администрации, ни разу не побывав в старом доме, при этом уверяла, что там можно жить. Лишь в марте 2014 года межведомственная комиссия признала помещение непригодным.

Судебные тяжбы длились еще несколько лет, за это время изменилось законодательство, девушке пришлось собирать документы для включения в очередь на обеспечение сирот жилыми «квадратами», однако на все заявления были получены отказы.

Реализовать свое право на жилье челябинке удалось лишь в 2018 году.

Суд обязал администрацию Челябинска предоставить сироте жилое помещение площадью не менее 18 «квадратов» в пределах городской черты, а также включить ее в список нуждающихся. В настоящий момент бывшей воспитаннице детдома уже исполнился 31 год, она вышла замуж и обзавелась детьми. Заявительница надеется, что решение о выделении ей квартиры не будет обжаловано, в противном случае, судебные разбирательства могут снова растянуться на годы.

Челябинск, Юлия Димова

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