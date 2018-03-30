Челябинск вошел в ТОП-5 городов с самой дешевой вербой

В Челябинске зафиксировали одни из самых низких цен на вербы в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в преддверии Вербного воскресенья аналитики портала объявлений «Юла» подсчитали стоимость главного символа православного праздника в разных городах страны. Эксперты отмечают, что за последние недели количество поисковых запросов о покупке вербы увеличилось в 6 раз, при этом оптом вербу покупают чаще, чем в розницу.

Южноуральская столица заняла 4 место в рейтинге городов с самыми низкими ценами на пушистые почки.

На утро пятницы стоимость одного пучка вербы в Челябинске составляла 25 рублей, что в два раза ниже средней по стране.

Отметим, в Москве вербу в розницу предлагают за 63 рубля.

Городом с самой дорогой вербой в России стал Хабаровск. Веточки кустарника из рода ивы там продают за 140 рублей.

Самые дешевые символы вербного воскресенья можно найти в Волгограде и Липецке – по 15 рублей.

Добавим, Челябинск наряду с Ростовом-на-Дону также отличился самыми дешевыми оптовыми ценами – на 40% ниже общероссийских показателей. Соседний Екатеринбург, наоборот, стал лидером по дороговизне, оптом вербу там продают в 3 раза дороже, чем в Челябинске.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.03.18

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