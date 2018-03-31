Пятилетняя челябинка установила рекорд России

Пятилетняя жительница Челябинска внесена в Книгу рекордов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочка с 3,5 лет занимается гимнастикой и сегодня быстрее всех в стране приседает на одной ноге «пистолетиком»: за одну минуту она присела 17 раз.

Рекорд подтвержден соответствующим сертификатом.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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