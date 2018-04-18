Дочь южноуральца, задержанного за жестокое нападение в Таиланде, прибыла в Россию

Юная жительница Челябинской области, чьих родителей таиландская полиция задержала после жестокого ограбления обменника, прибыла в Россию.

Напомним, громкое преступление южноуралец совершил в таиландской Паттайе утром 14 апреля. Дождавшись у пункта обмена, пока его сотрудница откроет дверь, он втолкнул ее внутрь, жестоко избил, схватил сумку с деньгами и скрылся на мотоцикле. В итоге женщина оказалась в реанимации.

Любопытно, что написавшее об этом первым русскоязычное издание в Таиланде заявило, что было похищено около 1 миллиона таиландских бат. В полиции же журналистам рассказали, что похищено было 600 тысяч таиландских бат.

Южноуральца задержали в аэропорту Суварнабхуми вместе с женой и несовершеннолетней дочерью. Девочку отправили в детский распределитель.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области, в настоящее время дочь южноуральцев уже прибыла в Россию.

«Девочка уже прибыла в Россию, сейчас находится с родственниками, – заявила детский омбудсмен региона Ирина Буторина. – В данный момент решается вопрос об оформление опекунства, сотрудники аппарата уполномоченного помогают семье в сборе всех необходимых документов. Я лично нахожусь в постоянном контакте с родственниками. Мы окажем девочке всю необходимую помощь».

Впрочем, как всегда, г-жа Буторина подключилась к разрешению проблемы уже после того, как пик кризиса был благополучно преодолен: русская община Таиланда самостоятельно нашла сопровождающего, доставившего девочку в Новосибирск, где ее ждали родственники. Южноуральский же омбудсмен вновь отделалась ни к чему не обязывающими обтекаемыми фразами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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