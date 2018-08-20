Сядет надолго: в Таиланде судят южноуральца, ограбившего обменный пункт

Южноуралец сядет в тюрьму Таилнада за ограбление обменного пункта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Челябинской области вместе с женой и 10-летней дочерью переехал в Таиланд в начале текущего года. В апреле в Паттайе было совершено нападение на пункт обмена валюты, расположенный рядом с гостиницей Ambassador City Jomtien: неизвестный в мотоциклетном шлеме, дождавшись у пункта обмена, пока его сотрудница откроет дверь, втолкнул женщину внутрь, жестоко избил ((женщина с тяжелой черепно-мозговой травмой попала в реанимацию), схватил сумку, в которой находилось около 1 млн бат и скрылся на мотоцикле.

Следователи изучили записи видеокамер и смогли разобрать госномер мотоцикла, на котором уехал грабитель. Выяснилось, что его арендовал турист из России. Во время обыска недалеко от арендованной южноуральцами виллы нашли мотоцикл, орудие нападения и кожаные перчатки.

Челябинца задержали в аэропорту Суварнабхуми: он собирался улететь в Катар. При нем оказались похищенные деньги. Жену сочли сообщницей и тоже отправили под арест. Девочку отвезли в спецприемник, откуда ее забрала русская община Таиланда и отправила в Россию к родственникам.

В суде мужчина свою вину признал, его жена – нет. Приговор южноуральцу могут озвучить на этой неделе. Отметим, по тайским законам за подобное преступление можно получить не менее 10 лет лишения свободы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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