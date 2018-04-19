В Челябинске по вине врачей умерла 17-летняя студентка

17-летняя челябинка умерла на операционном столе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 15 апреля в ГКБ №6.

Родственники погибшей рассказали, что студентка пришла в больницу с жалобами на боли в животе. Медики заподозрили у девушки аппендицит и направили в хирургическое отделение.

Однако до удаления аппендикса дело не дошло. Во время лапароскопии (диагностическое исследование, когда пациенту через прокол в брюшной полости вводят небольшую камеру, чтобы оценить состояние органов) врач повредила челябинке два кровеносных сосуда, и она умерла от гиповоломического шока.

«Дозвонилась заведующему отделением. Он сказал: «Дела плохи, приезжайте». На вопрос, жив ли ребёнок, ответил, что нет, и у них всё плохо, – цитирует «Челябинск.ру» мать погибшей. – Операцию проводила врач высшей категории. Женщина в годах. Это всё нелепо. Возможно, одну, вторую операцию провели, а на третьей дрогнула рука. Она начала зашивать сосуд, как я поняла, не смогла справиться. Вызвали вторую бригаду. Реаниматологи запускали сердце, и оно не выдержало. Мы не знаем, как это было по факту».

В следственные органы родные челябинки обращаться не собираются. «Её уже не вернуть. Тот врач, по вине которого это произошло, уже несёт на себе безумно тяжёлый груз этого события. Мы верим, что с профессиональной точки зрения будут сделаны соответствующие выводы в системе здравоохранения Челябинской области. Все люди ошибаются... И ошибки врачей – это реальность», – изложила позицию семьи сестра погибшей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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