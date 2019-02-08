В Челябинске хирург заплатит штраф за смерть 17-летней пациентки

В Челябинске прекратили уголовное дело о гибели 17-летней студентки на операционном столе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Металлургический районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении врача-хирурга челябинской ГКБ №6. Женщина, обвинявшаяся в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей, полностью признала свою вину и должна будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним, трагедия произошла 15 апреля в ГКБ №6. Родственники погибшей рассказали, что студентка пришла в больницу с жалобами на боли в животе. Медики заподозрили у девушки аппендицит и направили в хирургическое отделение.

Однако до удаления аппендикса дело не дошло. Во время лапароскопии (диагностическое исследование, когда пациенту через прокол в брюшной полости вводят небольшую камеру, чтобы оценить состояние органов) врач повредила студентке два кровеносных сосуда, и она умерла от гиповоломического шока.

В следственные органы родные погибшей обращаться не стали. Но уголовное дело было возбуждено после того, как о произошедшем рассказали СМИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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