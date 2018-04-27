В мэрию Юрюзани нагрянули силовики

В администрации Юрюзани проходят обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники силовых структур прибыли в администрацию Юрюзани сегодня утром. Обыски начались в 8:30.

Как сообщают очевидцы, силовики запретили сотрудникам мэрии включат компьютеры и приступили к выемке документов. Основные следственные действия проводились на втором этаже здания администрации, где расположен кабинет мэра Сергея Замятина.

«Что послужило поводом для обысков, полиция пока официально не комментирует, – пишет газета «Авангард». – Вероятней всего, причиной подобной проверки является финансовая деятельность двух городских коммунальных предприятий – МУП «ЮТК» и ООО «ЮТК».

Напомним, на этой неделе городское собрание депутатов не приняло отчет главы города Сергея Замятина об итогах деятельности администрации в 2017 году. Это второй «неуд», полученный мэром, предполагающий его автоматическую отставку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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