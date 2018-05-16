Второй пошел: мэра Юрюзани отправили в отставку

Мэра Юрюзани Сергея Замятина отправили в отставку.

Как уже сообщал «Новый День», в конце апреля городское собрание депутатов не приняло отчет главы города об итогах деятельности администрации в 2017 году. Это был второй «неуд», полученный мэром, и предполагающий его автоматическую отставку. Замятин оценку не признал и заявил, что будет обжаловать вердикт Собрания.

Через несколько дней в мэрию Юрюзани нагрянули силовики: по не которым данным причиной визита стала финансовая деятельность двух городских коммунальных предприятий – МУП «ЮТК» и ООО «ЮТК». Между тем, депутаты горсобрания обратились в правительство Челябинской области с просьбой согласовать их решение об увольнении Замятина. Губернатор Борис Дубровский отставку поддержал.

Наблюдатели отмечают, что события в Юрюзани развиваются по «миасскому сценарию» – с той лишь разницей, что Замятин отказался уходить добровольно, а мэр Миасса Геннадий Васьков сам написал заявление об уходе. Сейчас Васьков отправлен в СИЗО на 2 месяца – его подозревают в превышении должностных полномочий.

Юрюзань, Павел Зварзин

Юрюзань. Другие новости 16.05.18

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