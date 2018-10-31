В южноуральском городе на смену мэру-двоечнику выбрали нового главу

Депутаты Юрюзани определились с новым главой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городской совет депутатов Юрюзани избрал на пост мэра Юрия Бобылева, исполнявшего до этого обязанности города. Такое решение муниципальный парламент принял сегодня, 31 октября.

Напомним, предыдущего главу Юрюзани Сергея Замятина депутаты городского совета отправили в отставку 15 мая этого года после того, как второй год подряд дали неудовлетворительную оценку его работе на посту градоначальника. Главными претензиями к чиновнику стали проблемы в коммунальной сфере города.

Исполняющим обязанности главы был назначен Юрий Бобылев, бывший соперником Сергея Замятина на выборах мэра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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