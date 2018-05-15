Заниматься Ильменским фестивалем поручили арестованному чиновнику

Губернатор Челябинской области поручил отправленному в СИЗО главе Миасского городского округа Геннадию Васькову обеспечить бесперебойное функционирование инфраструктуры Ильменского фестиваля авторской песни, который пройдет в окрестностях Миасса в середине июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», распоряжение было подписано 7 мая Евгением Рединым, который на тот момент исполнял обязанности губернатора.

Между тем, 11 мая Васьков, получив второй «неуд» за работу от депутатов городского Собрания, подал в отставку. Губернатор Борис Дубровский отставку принял, а 14 мая Васькова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Сегодня суд отправил его под арест на 2 месяца.

«Находясь на свободе, Васьков может угрожать свидетелям и уничтожить доказательства», – настаивала сторона обвинения.

Тем временем, на сайте правительство области именно сегодня появилось распоряжение, согласно которому Васьков должен заниматься инфраструктурой Ильменского фестиваля.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 15.05.18

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