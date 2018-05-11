Первый пошел: мэр Миасса подал в отставку

Схлопотавший второй «неуд» глава Миасса Геннадий Васьков уходит в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Геннадий Васьков написал на имя губернатора Челябинской области Бориса Дубровского заявление о добровольном сложении полномочий главы Миасса.

Глава Южного Урала удовлетворил заявление, теперь оно должно быть передано собранию депутатов города, которое примет решение о назначении исполняющего обязанности градоначальника и назначит новые выборы мэра, сообщает NewsMiass.

Напомним, в конце апреля миасские депутаты второй раз подряд отказались принимать годовой отчет Геннадия Васькова о деятельности городской администрации. Первый «неуд» мэр получил в прошлом году, когда депутаты признали неудовлетворительной работу мэрии в 2016 году.

Второй «неуд» означает автоматическую отставку главы исполнительной власти муниципалитета. Аналогичная ситуация у главы Юрюзани Сергея Замятина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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