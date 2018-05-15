Челябинск накрыл ядовитый смог

Челябинск накрыла завеса гари.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , весь день 15 мая в городе было довольно ветрено. К ночи ветер немного стих, но около полуночи задул с новой силой, и горожане внезапно почувствовали резкий, удушающий запах.

Отметим, что неблагоприятные метеоусловия синоптики сегодня не объявляли. Объяснить запах гари можно было бы пожарами, разгоревшимися в окрестностях города: на Сельмаше горит сухая трава, огонь подступает и с западного направления.

Ветер, и довольно сильный, в данный момент дует с севера и северо-запада. Возможно, что гарь, накрывшая миллионный город, – это дым от пожара, произошедшего в районе Красного поля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.05.18

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