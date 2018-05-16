«Могло быть и хуже»: в МЧС объяснили, почему Челябинск задыхался минувшей ночью

В МЧС объяснили, почему Челябинск задыхался минувшей ночью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ночное облако гари вызвало панику среди челябинцев. Об этом сообщил руководитель ГУ МЧС по Челябинской области Юрий Буренко.

Особенно обеспокоенными оказались жителями элитного поселка «Вавиловец». Дело в том, что в сообществе поселения в соцсетях появилась информация о нехватке пожарных машин в городе. По словам г-на Буренко, это не соответствовало действительности.

Что касается облака гари, то его источником стали ландшафтные пожары в Сосновском районе. «Вчера наши пожарные расчеты выезжали в этот район 20 раз, – рассказал начальник ГУ МЧС региона. – Все пожары были потушены, но возникший в результате горения дым сразу не исчезает, какое-то время он сохраняется в атмосфере».

В целом же ситуация с пожарами вокруг Челябинска находится на контроле сил МЧС и не вызывает беспокойства, подчеркнул Юрий Буренко. «Ситуация далеко не самая плохая», – отметил он.

Челябинск, Виктор Елисеев

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