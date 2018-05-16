В Кольцово задержали руководителя аппарата Челябинской гордумы

Руководителя аппарата Челябинской городской Думы Юрия Чанова задержали в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Юрий Чанов был задержан в аэропорту «Кольцово» по прилету из отпуска.

По данным источников, чиновник подозревается в получении взятки. В деле фигурирует Новый художественный театр. Ранее по этому делу были допрошены председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров и управделами собрания депутатов Алексей Бурлев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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